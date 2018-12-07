В Оренбурге уже в восьмой раз проходит международный форум «Оренбуржье – сердце Евразии», где обсуждаются актуальные вопросы сотрудничества на евразийском пространстве.

По традиции в рамках форума состоялась торжественная церемония награждения призёров областного конкурса «Лидер качества Оренбуржья». За годы работы АО «БАНК ОРЕНБУРГ» неоднократно удостаивалось этого почётного звания. В нынешнем году коллектив регионального кредитного учреждения вновь был признан победителем в секторе «Банковские услуги» (номинация «Банк народного доверия»). Соответствующий золотой знак вручён председателю правления банка Дмитрию Яшникову.