Впервые в нашем городе выступят знаменитый современный российский писатель Александр Цыпкин, также оренбургские зрители увидят артиста театра и кино Максима Матвеева, он прочтет со сцены как прозу автора, так и рассказы писателя Саши Филипенко, автора нашумевших романов «Красный крест» и «Травля».

Александр Цыпкин — один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России.

Сборники лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» и «Дом до свиданий», совокупный тираж которых составил уже более 100 000 экземпляров, моментально занял первое место и продолжает оставаться на лидирующих позициях в ряде российских рейтингов. Ряд рассказов переведен на английский, французский, немецкий, латышский и китайские языки.

Прозу Цыпкина, помимо самого автора, которого отличает особая манера исполнения, читают со сцены такие актеры как Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунйте, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Михаил Горевой, Полина Толстун, Дмитрий Чеботарев, Петр Семак, Катерина Шпица и др.

Максим Матвеев – российский актер театра и кино. Заслуженный артист России

Среди наград: прорыв года 2008, лучший российский актер, лучшая мужская роль («Weekend») и лучший актер на телевидение («Анна Каренина»)

В 2006 году Матвеев начал работать в театре им. Чехова. В течение нескольких лет актер сыграл большое количество ролей. Среди его работ выделяются роли в постановках «Художник, спускающийся по лестнице», «Король Лир», «Кабала святош», «Идеальный муж», «Карамазовы», «Дьявол», «Кинастон».

Максим всегда привлекал внимание режиссеров кино и благодаря этому снялся в таких ярких проектах: «Тиски», «Стиляги», «МосГаз», «Не скажу», «WeekEnd», «Анна Каренина. История Вронского», «Про любовь 2», и другие.

Актер известен не только работой в театре и кино, но и с сфере благотворительности. Был одним из первых, кто организовал движение больничной клоунады в России. С 2007 года на волонтёрской основе работал доктором-клоуном в РДКБ. В 2013 году стал членом правления благотворительного фонда «Доктор Клоун».

Вечера под названием «БеспринцЫпные чтения», в которых принимает участие как сам автор, так и ряд известных российских писателей, проходят с аншлагами в ведущих московских театрах, а также на площадках Лондона, Парижа, Тель-Авива, Нью-Йорка, Вашингтона, Торонто, Женевы, Берлина и других городов.

Более ста «БеспринцЫпных чтений» прошло за последние два года в двенадцати странах мира. Недавно к творчеству автора обратились кинематографисты — по его сценарию снята одна из новелл фильма «Про любовь. Только для взрослых» режиссера и продюсера Анны Меликян. Роли в новелле исполнили Джон Малкович, Ингеборга Дапкунайте, Тина Далакишвили. Короткометражный фильм «Прощай, любимый» с Ксенией Раппопорт в главной роли занял первое место в неофициальном зачете в рамках благотворительного фестиваля-аукциона Action и получил главный Приз жюри кинокритиков на фестивале «Кинотавр».

Вечер «БеспринцЫпные чтения» (18+) с участием Александра Цыпкина и Максима Матвеева пройдет 10 ноября в СЦ ДК «Россия». Начало в 19:00.