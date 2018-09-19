С 17 сентября по 1 октября в Оренбургской области пройдет межрегиональная культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье», посвященная 227-летию со дня рождения С.Т. Аксакова. В эти дни во всех муниципалитетах региона планируются тематические мероприятия. Всего их будет более 700.

В центрах культуры и библиотечного обслуживания, музеях, детских музыкальных школах и школах искусств Оренбуржья состоятся книжные выставки, виртуальные экскурсии, познавательные викторины, конкурсы рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества, краеведческие уроки, кинопоказы художественных фильмов, литературно-музыкальные вечера, массовые просветительские мероприятия. Например, Бузулукский краеведческий музей проведет акцию «Аленький цветочек», во время которой жителям города будут раздаваться цветочные оригами с информацией о жизни и творчестве С.Т. Аксакова.

В Орском драматическом театре им. А.С. Пушкина зрители смогут посмотреть спектакль по сказке «Аленький цветочек». Показ мультфильма с таким же названием, обсуждение и проведение викторины по сказке для юных посетителей организует Оренбургский областной музей изобразительных искусств.

Медногорская библиотека-филиал № 1 открывает для своих читателей креативную лабораторию «Сказочный мир Аксакова», а их коллеги из Шарлыкского культурно-досугового центра организуют краеведческий урок для школьников «Экологическое пророчество в произведениях С.Т. Аксакова». Во многих учреждениях культуры состоятся виртуальные путешествия по аксаковским местам и видеопрезентации заповедника знаменитого писателя.

Главным событием аксаковских дней станет фольклорно-литературный праздник «Аксаковская осень», который состоится 22 сентября на территории музея С.Т. Аксакова в Бугурусланском районе. Здесь же, в бывшей усадьбе Аксаковых с 5 по 24 сентября разместится передвижная выставка из фондов Мемориального дома-музея С.Т. Аксакова «…О духа единственный меч – Свободное слово». Она посвящена 195-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова, прославленного русского публициста, сына известного писателя.

Аксаковские дни в Оренбуржье организованы по инициативе министерства культуры и внешних связей Оренбургской области при участии областного Дома литераторов им. С.Т. Аксакова, представителей муниципальных образований и общественности.

Напомним, что Оренбуржье является малой родиной великого писателя, именно здесь в имении своего деда в селе Знаменское (ныне Аксаково) он провел свои детские годы. Сергей Аксаков — литературный и театральный критик, автор книг «Записки об ужении рыбы» «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», «Семейная хроника», более всего известен широкому читателю как автор повести «Детские годы Багрова-внука» и сказки «Аленький цветочек».