В мемориальном комплексе в парке имени 50-летия СССР — традиционном месте встречи ветеранов, участников локальных конфликтов и членов семей погибших воинов – собрались руководители и представители городской и областной власти, представители общественных и религиозных организаций, промышленных предприятий, военнослужащие Оренбургского гарнизона, учащиеся учебных заведений и юные оренбуржцы.

«Мероприятия, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из Афаганистана, проходят в эти дни во всех уголках Оренбургской области, — отметил первый вице-губернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин, обращаясь к собравшимся от имени губернатора и правительства области. — Для страны и народа воины-афганцы навсегда останутся настоящими патриотами. Будущее поколение должно знать о таких жестоких, но правдивых уроках истории. Наш общий долг – рассказывать о героях-афганцах, живущих среди нас, сохранить память о героизме оренбуржцев, об их вкладе в выполнение поставленных государством задач».

От имени жителей областного центра участников мероприятия приветствовал Глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин.

«Сегодня особая дата: дата юбилейная, скорбная, торжественная и светлая. Чем больше проходит времени, тем ярче высвечивается подвиг нашей армии, нашего народа. Мы должны сказать спасибо всем тем, кто выполнял воинский, государственный долг в Республике Афганистан, всем, кто обеспечивал проведение воинской операции. И мы должны склонить голову перед памятью тех, кто не вернулся из Афганистана».

Трогательным и волнительным было выступление Раисы Александровой, матери Героя Советского Союза Вячеслава Александрова — 20-летний уроженец Оренбурга погиб в бою у высоты 3234 в Афганистане.

Участники торжественного митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

В полдень в Оренбурге прошла общегородская минута молчания.